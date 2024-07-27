Тысячи тюменцев проконсультировались в Росреестре

С 2002 года в рамках работы по улучшению качества получения государственных услуг Управлением Росреестра по Тюменской области совместно с ГАУ ТО "МФЦ" региона организовано консультирование заявителей в офисах многофункциональных центров.

С января по июль 2024 года за консультационными услугами к специалистам управления в офисах МФЦ обратилось 2 113 посетителей.

– Результат анализа поступивших обращений показал, что чаще всего с вопросами обращались физические лица, – пояснил заместитель руководителя ведомства Алексей Дашкевич. – Их интересовали вопросы, связанные с порядком оформления права собственности, получения сведений из ЕГРН, а также осуществление регистрации прав по договору купли-продажи и дарения.

Посетители МФЦ могут в режиме реального времени обратиться к специалистам управления по вопросам, связанным с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости, в том числе, в электронном виде, сообщает Мегатюмень.