Врач рассказала о важности профилактики легочных заболеваний

В условиях растущих экологических проблем и увеличения числа хронических заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), роль пульмонологов становится крайне важной, - считает Юлия Шишикина, врач-пульмонолог-фтизиатр, заведующая отделением для больных туберкулезом органов дыхания (для взрослых) тюменского Областного клинического фтизиопульмонологического центра (ОКФЦ).

- Мы не просто лечим болезни, - говорит Юлия Шишикина, - мы восстанавливаем качество жизни за счет подбора курса базисной терапии. В настоящий момент можно купировать все симптомы заболевания и жить полноценной жизнью. Ведь здоровые легкие — залог здоровья всего организма.

Пульмонологи занимаются не только диагностикой и лечением, но и профилактикой легочных заболеваний, что особенно актуально в свете пандемий. Их работа требует высокой квалификации и постоянного обновления знаний, ведь медицина не стоит на месте. Врач-пульмонолог — это надежный партнер в борьбе за каждое дыхание.

Доктор советует всем бережнее относиться к своему здоровью, вовремя обращаться к медицинским специалистам и делать флюорографию, - сообщает Ангелина Лавренова, пресс-секретарь ОКФЦ (г. Тюмень).