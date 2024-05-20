От мала до велика: больше 300 жителей региона делают добрые дела

В Год семьи штаб-квартира "серебряного" добровольчества совместно с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации при поддержке департамента социального развития Тюменской области запустила проект "А мы с внуком волонтерим!"

За несколько месяцев добровольческая инициатива популярна и охватила практически весь регион. В проекте участвуют стали более 300 жителей Тюменской области из 21 муниципалитета в возрасте от 5 до 78 лет. В рамках проекта добровольцы "серебряного" возраста с внуками уже совершили множество добрых дел. Вместе они поздравляли ветеранов и тружеников тыла с праздником Великой Победы, помогали одиноким пожилым гражданам в уборке придомовой территории, боролись с паводками, проводили уроки памяти в школах, занимались изготовление окопных

свечей и сублимированных супов для участников СВО, устраивали субботники на мемориальных комплексах и захоронениях воинов.



Организаторы уверены, что совместные добрые дела позволят не только укрепить семьи и сблизить поколения, но и станут залогом роста числа добровольцев в будущем, так как жизненные ориентиры у детей закладываются именно в юном возрасте.

"Вместе с внуками Серёжей, Степаном и Григорием, с первого дня записались на участие в проекте. Мы и раньше всегда помогали пожилым людям, живущим по соседству: ходили в магазин за продуктами, приносили воду и выполняли другие бытовые просьбы. Наш любимый вид досуга – это семейное творчество. Когда садимся за стол, наша фантазия не знает границ! Столько идей возникает! Вместе изготавливаем поделки, а внуки их дарят бабушкам-соседкам", - делится Сергей Лызов из Ишимского района.

Совершать добрые дела можно в любой день. Однако существуют и Дни единых действий, во время которых добровольцы могут совершать одно доброе дело. Ближайшая возможность волонтерам и внукам представится уже 19 мая. В этот день на территории всей страны пройдет акция озеленения "Сад Связь Поколений". Для участия необходимо посадить саженец дерева или кустарника на своем приусадебном участке, в парке или другом разрешенном месте и опубликовать фотоотчет в социальных сетях под хештегом #Амысвнукомволонтерим.

Узнать более подробную информацию о проекте можно по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.