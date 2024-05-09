Пострадавшим при ЧС рассказали о выплатах

Граждане, условия жизни которых нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией, могут получить единовременную материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

Важное уточнение. Согласно нормативным документам, претендовать на получение единовременной материальной помощи могут только граждане, условия жизнедеятельности которых нарушены именно в результате чрезвычайной ситуации. Например, если электроэнергия в жилом доме отключалась для предотвращения аварий именно из-за паводка.

Кроме того, жителям, утратившим имущество первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, оказывается финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество, в случае полной утраты имущества – по 100 тысяч рублей на человека.

Важное условие. Для выплаты единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи – постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и в котором он зарегистрирован по месту жительства или пребывания, или фактически проживал и факт проживания в подтопленными жилом помещении подтверждён документально.

Заявление об оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи можно подать на Едином портале госуслуг, лично в органы социальной защиты населения или учреждение социального обслуживания населения по месту жительства или направить по почте.

Решение о выплате принимается территориальным управлением социальной защиты населения после установления факта проживания в жилом помещении, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации, и факта нарушения условий жизнедеятельности или факта утраты имущества первой необходимости полностью или частично, которые устанавливаются комиссией, созданной администрацией муниципального района, городского округа.

Порядок и условия выплаты единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 22.01.2021 № 11-п. Ознакомиться с документом можно здесь.

Подробную информацию о порядке подачи заявления и выплате материальной или финансовой помощи можно получить в территориальном управлении социальной защиты населения.