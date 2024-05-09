Тобольск День Победы празднует на Красной площади у кремля

Главная площадка празднования Дня Победы в Тобольске пройдет на Красной площади Тобольского кремля. Здесь будет главная сцена праздника, множество интерактивных площадок, солдатская каша и спортивный марафон.

Глава города Максим Афанасьев, поздравляя земляков с Днём Победы, напомнил, что это особенный праздник для каждого из нас. В этот день мы вспоминаем наших предков победителей, великих воинов и тружеников тыла. В каждой семье есть свой герой, и память о нем важна сейчас как никогда.

"В этот день мы из года в год говорим всему миру, что Россия – великая страна, победившая фашизм. Страна, народ которой не забыл все ужасы нацизма и не дает это сделать другим. Наши ребята на СВО с гордостью несут напутствия ветеранов Великой Отечественной войны, приближая другую, но такую же важную Победу над нацизмом", - отметил Афанасьев.