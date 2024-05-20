В Тюменской области на гранты для творческих коллективов выделено 1,8 млн рублей

Любительские творческие коллективы Тюменской области могут получить гранты до 300 тысяч рублей, общий фонд конкурса 2024 года – 1,8 млн рублей.

В 2023 году грантовую поддержку в рамках конкурса получили 6 творческих коллективов. Театральная студия "Антураж" из Нижнетавдинского района поставила новый спектакль. Духовой оркестр Ялуторовска "Арт-Вояж" приобрел цифровой микшерный пульт и инструментальные микрофоны, а ансамбль народных инструментов "Былина" из села Казанское – баян и звуковое оборудование. Еще 3 коллектива обновили сценические костюмы.

Всего с 2020 по 2023 годы грант получили 24 коллектива из 15 муниципалитетов на общую сумму 7,2 млн рублей. Самый активный участник и победитель – Казанский район. За 4 года учреждения привлекли на развитие культурной жизни района 900 тыс. рублей.

Заявки принимаются с 21 мая до 14 июня через личный кабинет на портале тюменьгранты.72to.ru. Консультации по подготовке заявок проводит главный специалист Департамента культуры Тюменской области Ольга Александровна Носырева по телефону: 8(345)242-74-29.