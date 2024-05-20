Тюменец занял третье место на международном конкурсе водителей автобусов

Иван Гаврилов вошел в тройку призеров международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Иван работает в ОАО "АТК "Групп" и в занял третье место в номинации "Лучший водитель особо большого класса".
Церемония награждения состоялась в рамках Пятого международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" в Санкт-Петербурге, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
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