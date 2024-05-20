Тюменец занял третье место на международном конкурсе водителей автобусов

10:00 20 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Иван Гаврилов вошел в тройку призеров международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

Иван работает в ОАО "АТК "Групп" и в занял третье место в номинации "Лучший водитель особо большого класса".

Церемония награждения состоялась в рамках Пятого международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" в Санкт-Петербурге, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024