Абитуриенты, преуспевшие в спорте, могут поступить в вуз или колледж на целевое обучение

В Тюменской области выпускники девятых и одиннадцатых классов, имеющие успехи в спорте, могут претендовать на поступление в учебное заведение вне основного конкурса.

Для сохранения спортивного резерва и привлечения специалистов в муниципалитеты осуществлялся целевой набор выпускников в Институт физической культуры ТюмГУ после 11 класса. Помимо основного набора, здесь выделено 5 бюджетных мест.

Претендовать на целевое обучение по образовательным программам высшего образования могут:

- члены спортивных сборных команд Тюменской области или Российской Федерации (основной, резервный состав);

- лица, имеющие спортивный разряд не ниже второго (для игровых видов спорта – не ниже первого юношеского спортивного разряда) по базовым видам спорта;

- лица, являющиеся победителями официальных региональных спортивных соревнований, призерами официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований по приоритетным видам спорта.

При зачислении на целевое место нужно сдать вступительные испытания. Кроме того, учитываются результаты ЕГЭ.

Впервые получить среднее профессиональное образование на бесплатной основе в этом году смогут 50 выпускников 9 и 11 классов.

Прием абитуриентов по программам среднего профессионального образования очной формы обучения осуществляет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Целевой набор ведется совместно с ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд".

На бюджетные места для обучения приглашаются:

- юноши и девушки, имеющие спортивный разряд не ниже третьего (для игровых видов спорта – не ниже первого юношеского спортивного разряда);

- ребята, являющиеся победителями и призерами официальных региональных спортивных соревнований, спартакиады учащихся Тюменской области, официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований по базовым видам спорта.

Всего предлагается по 25 мест (после 9 и 11 класса) по направлению "Физическая культура".

Чтобы оказаться в числе студентов колледжа, ребятам необходимо пройти вступительные испытания. Также будет учитываться средний балл аттестата.

По окончании обучения специалисты должны 3 года отработать в муниципальных и государственных учреждениях и организациях по профилю физкультурно-спортивной деятельности.

Подробнее с условиями целевого набора можно ознакомиться здесь.