Более 6 тысяч сосен высадили в Исетском районе рамках акции "Сад памяти"

Жители Исетского района традиционно активно поддерживают Международную акцию "Сад памяти".

17 мая сотрудники ГКУ ТО "Тюменская авиабаза", специалисты ГКУ ТО "Тюменьлес", сотрудники "Главного центра специальной связи", сотрудники МЧС Исетского района, волонтеры "Движения первых", совместно с представителями районной администрации и филиалом фонда "Защитники Отечества" приняли участие в этой акции.

На территории Исетского лесничества в селе Станичное участники акции высадили 6 160 сеянцев двухлетней сосны на участке площадью в 1,4 га.

Цель акции – не только сохранить историческую память, но и решить актуальные экологические задачи.