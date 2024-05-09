Тюменские артисты поздравляют фронтовиков с главным праздником

Сегодня тюменские артисты едут к ветеранам, чтобы исполнить для них песни Победы. Во дворе дома № 92 по улице Республики соседи с утра поздравляют друг друга с главным для каждой российской семьи праздником. Здесь живет участник Великой Отечественной войны Пётр Павлович Бабанин. У него много наград, в том числе орден Отечественной войны II степени. Нынешним летом Петру Павловичу исполнится 100 лет.

"Фронтовая" бригада с утра уже успела поздравить с великим праздником Александра Ильича Семёнова и его соседей во дворе улицы Карской.

Песни военных лет исполнили артисты Центра русской культуры во дворе одного из домов по Заречному проезду для горожан и труженика тыла Василия Кронидовича Богданова.

Любимые песни ветеранов артисты пели сегодня и во дворе дома № 6 по улице Энергетиков для Нины Ильиничны Цыганковой, которая в годы Великой Отечественной войны жила в блокадном Ленинграде.