Фуат Сайфитдинов: поддержка участников СВО и их семей обсуждалась на встрече с президентом

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Совета законодателей РФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге. С участниками заседания Совета законодателей встретился президент России Владимир Путин.
"Важно, что Владимир Владимирович отметил конструктивное взаимодействие законодательных органов с правительством России, с главами субъектов РФ, экспертным сообществом. Сотрудничество во всех направлениях экономики и социальной сферы позволяет принимать эффективные решения, направленные на развитие регионов и повышение качества жизни людей", - прокомментировал Фуат Сайфитдинов.
Лейтмотивом встречи стала тема поддержки участников СВО и их семей. Глава государства призвал всех постоянно совершенствовать эту систему, донастраивать ее с учетом конкретных жизненных ситуаций.
"Мы в Тюменской области системно делаем это. Законодательно закрепляем все необходимые меры поддержки. Помогаем тюменским бойцам и их семьям, отправляем гуманитарные грузы, поддерживаем жителей освобожденных территорий. Это общее дело, в которое включены депутаты и сотрудники областной думы, все жители нашего региона", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.
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