Тюменцы показали себя в финале конкурса "Профессионалы"

Представители Тюменской области отлично выступили в финале Всероссийского чемпионата "Профессионалы", который проходил в области креативных индустрий и информационных технологий. В награждении принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В индивидуальном зачете тюменцы блестяще выступили, завоевав серебряные медали:

➖ Навбахор Шомахмудова в компетенции "Дизайн интерьера";

➖ Владислав Гончаров в категории "3D Моделирование для компьютерных игр" (индустриальный зачет).

В этом году чемпионат "Профессионалы" порадовал нововведением: студенты колледжей, школьники и молодые специалисты впервые соревновались в командах, объединяя участников из разных регионов России и различных компетенций.

Тюменцы показали отличные результаты в командной борьбе:

1️⃣ место — Владислав Гончаров и Дания Гильманова в "3D-моделировании для компьютерных игр";

1️⃣ место — Навбахор Шомахмудова в "Дизайне интерьера";

2️⃣ место — Дарья Зонова в "Разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений".

Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области.