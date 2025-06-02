Тюменцы показали себя в финале конкурса "Профессионалы"

10:30 02 июня 2025
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Представители Тюменской области отлично выступили в финале Всероссийского чемпионата "Профессионалы", который проходил в области креативных индустрий и информационных технологий. В награждении принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В индивидуальном зачете тюменцы блестяще выступили, завоевав серебряные медали:

➖ Навбахор Шомахмудова в компетенции "Дизайн интерьера";

➖ Владислав Гончаров в категории "3D Моделирование для компьютерных игр" (индустриальный зачет).

В этом году чемпионат "Профессионалы" порадовал нововведением: студенты колледжей, школьники и молодые специалисты впервые соревновались в командах, объединяя участников из разных регионов России и различных компетенций.

Тюменцы показали отличные результаты в командной борьбе:

1️⃣ место — Владислав Гончаров и Дания Гильманова в "3D-моделировании для компьютерных игр";

1️⃣ место — Навбахор Шомахмудова в "Дизайне интерьера";

2️⃣ место — Дарья Зонова в "Разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений".

Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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