Тюменцы показали себя в финале конкурса "Профессионалы"

Представители Тюменской области отлично выступили в финале Всероссийского чемпионата "Профессионалы", который проходил в области креативных индустрий и информационных технологий. В награждении принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В индивидуальном зачете тюменцы блестяще выступили, завоевав серебряные медали:
➖ Навбахор Шомахмудова в компетенции "Дизайн интерьера";
➖ Владислав Гончаров в категории "3D Моделирование для компьютерных игр" (индустриальный зачет).
В этом году чемпионат "Профессионалы" порадовал нововведением: студенты колледжей, школьники и молодые специалисты впервые соревновались в командах, объединяя участников из разных регионов России и различных компетенций.
Тюменцы показали отличные результаты в командной борьбе:
1️⃣ место — Владислав Гончаров и Дания Гильманова в "3D-моделировании для компьютерных игр";
1️⃣ место — Навбахор Шомахмудова в "Дизайне интерьера";
2️⃣ место — Дарья Зонова в "Разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений".
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области.
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