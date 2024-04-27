Тюменцы могут посмотреть, как соревнуются 550 юных скалолазов России

С 28 апреля по 3 мая в Легкоатлетическом манеже Тюмени пройдут первенство России и всероссийские соревнования по скалолазанию, участие в них примут более 550 скалолазов из почти 40 регионов РФ. Они разыграют 18 комплектов наград в трёх возрастных группах - от 14 до 19 лет.
Посмотреть на битву сильнейших может любой желающий. В первый день состязания стартуют в 9:30 в дисциплине "Лазание на трудность".
Во второй соревновательный день спортсмены выступят в этой же дисциплине. Начало тоже в 9:30. А церемония открытия запланирована на 13:00.
На третий день намечены сразу две дисциплины, на скорость и на трудность, с 9:40.
1 мая с 10:00 участники покажут себя в "Лазании на скорость" и "Боулдеринге".
2 мая определят сильнейших также в "Боулдеринге" с 10:00.
В финальный день юноши и девушки посоревнуются в этой же дисциплине с 9:30.
В составе сборной Тюменской области 28 спортсменов. В их числе победители, серебряные и бронзовые призёры первенств России Евгения Лысенко, Аяз Тимшанов, Лейла Брусованская, Максим Магизов, Дмитрий Оксов, Георгий Степанов.
Президент Тюменской региональной федерации скалолазания Станислав Лобзов:
Это событие не из рядовых, поскольку в последний раз молодежь выступала в Тюмени в 2019 году. Но спортсмены регулярно выезжали в другие города. В то время как взрослые скалолазы соревнуются у нас ежегодно.
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