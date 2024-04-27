Дмитрий Артюхов в большом интервью рассказал о создании лучшей территории детства на Ямале

Планы по этому направлению он назвал вызовом.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал участником проекта "Первые лица регионов". В его рамках он дал интервью федеральному информационному агентству ТАСС. Глава региона рассказал о создании лучшей территории детства в автономном округе.

По словам Дмитрия Артюхова, в его детстве – в период 80-90-х – не было никаких центров развития. При этом свое детство он называет счастливым, потому что уверен, что оно формируется благодаря любви родителей и близких людей.

"Что говорить о возможностях, которые сегодня создаем для маленьких северян? Это совсем иной набор способов развития талантов – спортивных, творческих, интеллектуальных. Может, прозвучит пафосно, но один из наших приоритетов – сделать Ямал лучшей территорией детства. Звучит как вызов. Посмотрите за окно. Метель в апреле, какая тут лучшая территория? Нет же! Верим, что мы можем это сделать. Мы не в силах компенсировать климатические особенности: зимой солнца не хватает. Но сделать так, чтобы у ребенка в шаговой доступности была спортивная секция, причем та, к которой он больше всего склонен в силу физических данных, мы в состоянии", – отметил губернатор Ямала.

К слову, создание в Ямало-Ненецком автономном округе лучшей территории детства – один из приоритетов работы местных властей. Речь идет о строительстве современных школ, детских садов, патриотическом воспитании, развитии и поощрении талантов и способностей юных северян.

В большом интервью Дмитрий Артюхов также рассказал о планах округа на 2025 год, преображении газовой столицы субъекта к 50-летию и создании галереи-променада.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО