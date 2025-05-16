Тюменцев зовут на фестиваль бега

В субботу, 24 мая, в Тюмени состоится "Фестиваль бега". Торжественное открытие и старт пройдут у мультицентра "Контора пароходства" в 10:00, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В планах - Тюменский полумарафон и Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", где областной центр сможет посоревноваться за звание "Беговой столицы" России. В числе участников организаторы ожидают не менее 2 700 бегунов. Дистанции буду разными - 1, 3, 5, 10 и 21,1 километр, яркий забег с красками холи на 1 км, а также детский — на 500 м.

Зарегистрироваться на забег и выбрать удобную для себя дистанцию можно здесь.