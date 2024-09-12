Летний отдых обошелся тюменцам в среднем в 100 тыс. рублей

По результатам исследования ВТБ, средние траты жителей регионов Уральского федерального округа на отпуск летом 2024-го года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. Каждый шестой потратил до 30 тыс. рублей (в прошлом году - 38%), чуть больше четверти - от 30 до 100 тыс. рублей (сопоставимо с прошлогодним результатом). При этом процент жителей, которые отдохнули летом в Турции, Египте и ОАЭ, оказался больше, чем в других регионах.

60% тюменцев побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (54%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 15%, еще 25% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

Чаще всего жителям региона пришлось провести отпуск дома (21% опрошенных) и на даче (20%), а также у друзей и родственников (13%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были курорты Краснодарского края (11%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (8%), а также Крым (6%). За границей – в Турции, Египте, ОАЭ побывали 9%.

В большинстве случаев отпуск оправдал (34%), либо превзошел ожидания тюменцев (20%). Лишь 6% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось. В прошлом году 15% россиян отмечали, что отпуск прошел хуже запланированного, столько же (15%) провели отпуск лучше, чем ожидали.

Каждый шестой (17%) участник опроса потратил на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей (в прошлом году 38%) на одного члена семьи, еще 27% - от 30 до 100 тыс. рублей (в прошлом году столько же).

Больше трети тюменцев (37%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 14% расходы значительно выросли, еще 24% рассказали о незначительном увеличении трат. 12% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 7% расходы на летний отдых даже сократились.