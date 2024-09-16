Семья Пуртовых: физкультура и спорт – залог не только здоровья, но и счастья

Семья Пуртовых в Голышмановском мунициальном округе имеет по-настоящему спортивную славу — о победах и достижениях членов этой династии знают все. Пуртовы никогда не сидят дома: если они не заняты организацией каких -либо соревнований, то совершенно точно в них участвуют.

Интересный факт: Пуртовы признаны обладателями самой большой коллекции знаков ГТО в Тюменской области! Первый золотой знак отличия был получен главой семьи Юрием еще в 1991 году. Затем жена Наталья, сын Алексей и дочь Татьяна заработали еще 11 золотых и 4 серебряных знака. Но и это еще не все.

За спортивные успехи семью Пуртовых внесли в книгу "История спортивного движения в Голышмановском районе Тюменской области".

Члены семьи убеждены, что физкультура и спорт – залог не только здоровья, но и семейного счастья.

Глава семейства Юрий занимается спортом уже более 25 лет. Он начал спортивный путь с легкой атлетики, занимал призовые места на состязаниях различного уровня. В далеком 1996 году на соревнованиях, посвященных Дню Победы, Юрий и встретил свою жену Наталью. В составе одной команды они защищали честь Ишимского педагогического института. Этот судьбоносный день супруги до сих пор вспоминают с трепетом в душе, а уже в этом году они отметили 28 лет совместной жизни!

"В Ишимском педагогическом институте учится наша дочь Татьяна. Она также увлечена легкой атлетикой, гиревым спортом, защищает спортивную честь вуза и завоевывает медали. Все логично. Ведь мы всегда брали своих детей на тренировки, с самого детства приучали их к спорту. Старший сын Алексей - также наша гордость. Он работает следователем, тоже часто выезжает на соревнования с коллективом. В последнюю неделю лета с коллегами принимал участие в турнире по служебно-прикладному виду спорта, который проходил в Орле. Там они заняли 11 место из 39", - рассказала Наталья.

Спортивные надежды сейчас связаны и с трехлетней внучкой Софьей. Бабушка с дедушкой уверены, что девочка успешно продолжит медальную летопись семьи.

По-настоящему дружные, любящие, бодрые и активные… И девиз у Пуртовых соответствующий: "Только вперед и только вместе – энергии в нас процентов на двести!"