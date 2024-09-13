В Тюмени отреставрировали памятник школьникам-фронтовикам

Состояние отреставрированного памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, оценил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко, сообщили в администрации города.
Глава ЦАО принял работы по реставрации памятника. Они начались на прошлой неделе, проводились в три этапа: сначала с него счистили краску до меди, после затонировали и покрыли воском.
"Первый этап — самый тяжелый, потому что нужно было счистить с объекта три слоя краски. Под ними скрывалась подпись, что автор этой работы – скульптор Распопов Николай Васильевич, — рассказывает скульптор Юрий Паянен. — Через пару месяцев памятник потемнеет, вы увидите чистую медь".
По словам Павлюченко, реставрация входит в список мероприятий, приуроченных к юбилею Победы:
Мы начали серию мероприятий по подготовке к 80-летию Победы: приводим все знаки, монументы, памятные места в порядок. Мы хотели вернуть скульптуре Николая Васильевича Распопова первоначальный художественный образ, показать те пластику и цвет, которые были задуманы автором. Спасибо вам за то, что вы это реализовали.
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