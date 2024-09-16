Тюменская модель отправилась на конкурс красоты. Ждем с победой!

Сегодня состоится заезд участниц "Мисс России" на конкурс, Тюмень представляет Анастасия Соколова.

Насте в ноябре исполнится 24 года, она закончила Уральский федеральный университет имени первого президента Б.Н. Ельцина по специальности "Прикладная этика", во время учебы занималась преподаванием дефиле и фотопозирования для детей, сейчас работает моделью в Тюмени, много снимается для местных брендов

"С самого детства я мечтаю стать успешной и реализованной девушкой. Для меня успех не измеряется только деньгами или карьерным ростом, это, прежде всего, умение жить в гармонии с собой и окружающим миром. Я вижу себя в будущем женщиной, которая вдохновляет других и помогает им достигать их целей. Я надеюсь, что смогу создать баланс между карьерой и личной жизнью, где будет место и для работы, и для увлечений, и для близких мне людей. Я знаю, что впереди у меня много трудностей, но я готова их преодолевать, ведь моя мечта — это моя мотивация. Считаю, что конкурс "Мисс Россия" идеальный толчок и инструмент для личного роста и покорения новых вершин", - рассказывает Анастасия.

Для нее конкурс "Мисс Россия" является отличным инструментом для реализации своих проектов, Анастасия хотела бы реализовывать благотворительные арт-встречи, помогать животным, вдохновлять своим примером российских женщин.

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Фото из личного архива Анастасии Соколовой.