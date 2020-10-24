Контора пароходства поможет креативным тюменцам в продвижении проектов и создании контента для соцсетей

Креативные проекты и события тюменцев получили поддержку от мультицентра "Контора пароходства". Из 20 заявок организаторы поддержали 11 сообществ, среди которых музыкальные группы, бренды дизайна, художественные мастерские и другие. Для их инициатив была предложена организационная и информационная помощь.

Консультацию SMM-специалиста по продвижению бренда получила компания Menotika. Она занимается печатью на одежде. Такой же услугой воспользовался художник и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова.

Театр танцевальных форм "Контраст" выиграл фотосъемку. Им будет оказана помощь в написании технического задания, поиске подрядчика и организации съемки.

Певица Нина Белявская, хип-хоп проект Lara Krouts и группа Just Suzie смогут записать трек на студии.

Творческий арт-проект "Все свои" и проект "Любовь.Мастерская одежды ручной работы" создадут фирменную продукцию для продвижения бренда.

Сообщество модной индустрии города UPCYCLING получило помощь в оплате гонорара приглашенному спикеру, а музыкальный проект DEPRAVE — настройку таргетированной рекламы.

Для тех, кто не смог получить поддержку, организаторы проекта проводят консультации, где рассказывают, как можно улучшить заявку или найти иные способы сотрудничества с мультицентром.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим векторам: развитие креативного мышления, креативных индустрий и наполнение площадки у "Конторы пароходства". Оценивать будут руководители всех отделов "Конторы пароходства" по следующим критериям: уникальность, масштаб, уровень и соответствие векторам, рассказали редакции Moi-portal.ru.