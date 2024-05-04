Врачи дали рекомендации при пониженном гемоглобине в крови

Гемоглобин отвечает за доставку кислорода от легких к тканям организма, что обеспечивает работоспособность всего тела. Эксперты отмечают, что норма этого белка у мужчин – 130-160 ммоль/л, а у женщин – 120-140 ммоль/л. Отклонение этого значения указывает на нарушения в организме человека.

Основная причина пониженного гемоглобина – недостаток железа в организме. Оно в свою очередь и отвечает за синтез этого белка. Причиной его недостаточного количества могут быть хронические кровопотери, проблемы с нарушением всасывания в ткани или банальное отсутствие продуктов, богатых железом в рационе.

Как отмечает врач-токсиколог Михаил Кутушов, еще одной причиной возникновения этого заболевания может быть дефицит витамина B12. Из-за этого в организме уменьшается общее количество эритроцитов, а как следствие и гемоглобин. Нарушение синтеза эритроцитов отражается на желудочно-кишечном тракте.

– При лечении назначают большие дозы В12. Пациенту также необходимо вылечить основное заболевание – гастрит, что снижает всасывание и контроль крови, – делится подробностями врач-невролог Наталья Шиндряева.

Пониженный гемоглобин становится причиной ухудшения работы органов и тканей из-за их гипоксии, а также приводит к анемии: у человека появляется частое головокружение и слабость. При этом увеличивается риск появления инфекционных заболеваний, сообщает Тюменская область сегодня.