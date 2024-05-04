Тюменцы могут помочь ветеранам Великой Отечественной войны

В Тюмени в настоящее время проживает 962 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 25 участников, 849 тружеников тыла. Такую статистику на заседании в гордуме озвучила заместитель главы города Дина Горковец.

В Тюмени живут 43 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 34 жителя блокадного Ленинграда, 11 инвалидов Великой Отечественной войны.

"Мы предлагаем всем желающим принять участие в благотворительной акции и пополнить счет "Победа". За подписью главы города Руслана Кухарука были направлены письма, в которых есть информация, как это можно сделать", - говорит Дина Горковец.

Николай Сбродов, председатель Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщил, что юридические и физические лица откликаются на такие письма. В 2024 году поступило около 600 тысяч рублей.

"Проведена большая работа по использованию нашего фонда "Победа". В преддверии Дня Победы ветераны получили памятные подарки и продовольственные наборы", - сообщил Николай Сбродов.

Кроме того, за счет фонда поздравляли юбиляров. Ветераны смогут использовать материальную помощь на покупку необходимых вещей, предметов обихода, бытовой техники, мебели.

В преддверии 9 Мая граждане могут присоединиться к акции и направить, к примеру, дневной заработок или другую сумму на поддержку тех, благодаря кому мы празднуем День Победы.

Реквизиты счета "Победа" в Тюмени

ПОЛУЧАТЕЛЬ — Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810267100036222

Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Официальный сайт https://www.tyumen-city.ru/informacii/pobeda/news/122093/, сообщает Вслух.ру.