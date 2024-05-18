Что необходимо для создания флорариума своими руками

Чтобы сделать флорариум нужны емкость, декоративный мох, грунт, предназначенный для растений, которые будут размещены внутри, галька или крупный песок, древесный уголь или таблетки активированного угля. Декор – шишки, декоративные стекляшки, фигурки.

Из инструментов пригодятся совочек, распылитель и пинцет.

– При работе с сосудом, имеющим узкое горло понадобятся: деревянная катушка, которая прикреплена к деревянной палочке для утрамбовки грунта, чайная ложка из пластика, прикрепленная к палочке для высаживания растений. Для очистки используется кусочек поролоновой губки, наколотый на спицу для вязания, или ватные диски, – рассказала Анастасия Калинина.

Итак, для создания флорариума необходимо:

1. Хорошо промытый сосуд нужно просушить.

2. На дно насыпать гальку с добавкой древесного угля слоем около 3 сантиметров.

3. Положите слой мха-сфагнума или укрывного материала.

4. Сверху насыпьте слой почвы около 8-10 сантиметров. Его следует увлажнить из распылителя и утрамбовать катушкой.

5. Сделайте лунки и посадите растения.

6. В качестве декора можно использовать мох или цветной грунт.

7. Поливайте.



Анастасия Калинина рекомендует не ставить флорариум под прямые солнечные лучи или около радиатора отопления, сообщает Тюменская область сегодня.