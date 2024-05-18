Зарплаты тюменских врачей и медработников выше среднего по России

По данным Росстата, в 2023 году уровень зарплат работников здравоохранения Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов и выше среднего по стране.

В Тюменской области врачи и работники медорганизаций с высшим образованием в среднем зарабатывали 114 тыс. 568 рублей в месяц, чуть больше коллег по России (113 тыс. 602 руб.). Самые высокие заработки традиционно в ЯНАО (256 тыс. 149 руб.) и ХМАО-Югре (173 тыс. 478 руб.). В Свердловской области врачам в среднем начисляли 105 тыс. 335 руб., в Челябинской — 95 тыс. 820 руб., в Курганской — 88 тыс. 623 руб.

Средний медицинский персонал в целом по России получал 54 тыс. 686 руб., в Тюменской области — 58 тыс. 189 руб. В УрФО заработки варьировались от 42 тыс. 245 руб. до 129 тыс. 159 руб.

Чуть меньше зарабатывал младший медицинский персонал: от 41 тыс. 068 руб. до 128 тыс. 144 руб. в федеральном округе, 47 тыс. 583 руб. - в среднем по России. В Тюменской области зарплаты для данной категории в среднем составили 56 тыс. 453 руб, сообщает Вслух.ру.