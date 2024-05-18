Итоги этапа "Кубка парков" подвели в Тюмени

Подведены итоги четвертого этапа массовых соревнований Кубка парков по спортивному ориентированию. Соревнования проходили на территории микрорайона Тюменский-3.

За победу боролись более 130 спортсменов. В результате первые места заняли среди женщин: 10 лет и младше – Светлана Глухарева,12 лет и младше – Алсу Кабиева,14 лет и младше – Елизавета Куртяк,16 лет и младше – Екатерина Матвеева,35 лет и младше – Анна Кобелева (все – из СШ № 2);50 лет и младше – Ольга Зольникова,60 лет и младше – Лидия Беломоина,

Женщины Элита – Александра Загайнова (все три – от КСО "Ермак").Победители среди мужчин:10 лет и младше – Федор Чирков,12 лет и младше – Архип Бухаров,14 лет и младше – Иван Кобелев,16 лет и младше – Арсений Еличев,40 лет и младше – Владимир Калашников (все - из СШ № 2);60 лет и младше – Юрий Васильев (Тюменская область);Элита – Илья Богдашин (ТВВИКУ).В разряде Новички первой была Анастасия Радченко (г. Тюмень).Массовые соревнования "Кубок парков" по спортивному ориентированию стартовали 13 апреля на территории Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Программа соревнований состоит из 11-ти этапов, которые пройдут с 13 апреля по 21 сентября на различных площадках города Тюмени.

В субботу, 18 мая, в экопарке "Затюменский" пройдет пятый этап массовых соревнований Кубка парков по спортивному ориентированию. Начало в 15:00.



По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.