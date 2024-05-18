Тюменки впервые получили право на присвоение разряда мастера спорта по чирлидингу

Тюменки завоевали награды на соревнованиях по Чир спорту в Москве. Для девочек это была вторая победа на состязаниях такого уровня, сообщает федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области.

На площадку выходили две дебютные категории от Тюмени в групповых программах. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением, они завоевали серебряные медали чемпионата России, сообщает Тюменская линия.