Тюменки впервые получили право на присвоение разряда мастера спорта по чирлидингу

Тюменки завоевали награды на соревнованиях по Чир спорту в Москве. Для девочек это была вторая победа на состязаниях такого уровня, сообщает федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области.
На площадку выходили две дебютные категории от Тюмени в групповых программах. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением, они завоевали серебряные медали чемпионата России, сообщает Тюменская линия.
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