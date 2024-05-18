Тюменцы чаще выбирают заочную медико-социальную экспертизу

Около 7 тысяч граждан в 2024 годув медицинских учреждениях Тюменской области во время подписания согласия на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления инвалидности и разработки ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации) выбрали заочную форму освидетельствования, чуть больше 1 тысячи человек- очную.

Заочные экспертизы позволяют гражданам не приезжать в бюро, документы рассматриваются без присутствия гражданина, проводится экспертная оценка представленных поликлиникой медицинских документов. Эта форма экспертизы особенно удобна для жителей деревень и сел. Результат высылается заказным письмом или выдается на руки, сообщает АиФ-Тюмень.

"Иногда гражданина, который выбрал заочную медико-социальную экспертизу, все же могут вызвать в бюро МСЭ на очное освидетельствование. Например, если потребуется обследование на специальном диагностическом оборудовании, которое есть только в данном учреждении, или необходим подбор технических средств реабилитации, или же обнаружено несоответствие между данными исследований и заключениями специалистов медицинских организаций, либо нет возможности удостовериться в полноте сведений, содержащихся в документах", - сообщила руководитель-главный эксперт ФКУ "Главное бюро МСЭ по Тюменской области" Минтруда России Надежда Олькова.