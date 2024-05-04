Тюменская молодежь отправится на образовательный форум в Ставропольский край

С 9 по 23 августа в Пятигорске пройдет 15-й Молодежный форум "Машук". Он объединит учителей, педагогов, воспитателей и молодых семей. Подать заявку можно до 15 мая на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Принять участие могут профессионалы в сферах педагогики, воспитания и просвещения, а также активисты Движения Первых от 14 до 35 лет. Форум посвящен Году семьи, поэтому на него также пригласят династии педагогов.

Участники события обсудят современные вопросы педагогики, экспериментальные формы образования, технологическое будущее России и место педагога в его развитии. Также молодежь разработает собственные проектные инициативы и предложения в сферах образования, туризма, межнациональных отношений и медиасреды. Молодые люди увидят выступления российских звезд, примут участие в мастер-классах и творческих встречах, посетят экскурсии по региону Кавказских Минеральных Вод и попробуют блюда кавказской кухни.

— В Тюменской области с каждым годом растет количество амбициозных, талантливых молодых педагогов. Они стремятся к профессиональному развитию, поэтому форум станет еще одной возможностью для получения новых компетенций. В будущем, полученные знания будут полезны для региона, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

За две смены форума молодежь региона сможет поучаствовать в 15 тематических направлениях в сферах развития педагогики и наставничества в России, сообщает Мегатюмень.