Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 5 по 12 июля

XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" состоится с 5 по 12 июля
Хедлайнер - репер Мот. Он выступит 12 июля.
В течение недели в разных локациях Тобольска выступят коллективы Тюменской филармонии.
5 июля на Красной площади Тобольска состоится открытие фестиваля с Тюменским филармоническим оркестром под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника.
В программе:
▫️шедевры мировой оперной классики
▫️популярные песни советских композиторов.
Солисты: Ильдар Абдразаков (баритон), Анастасия Сагайдак (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Кирилл Белов (тенор).
6 июля во Дворце наместника оркестр "Камерата Сибири" Тюменской филармонии и художественный руководитель и главный дирижер Фаузия Тажина представят новый проект — "Тобольский манускрипт".
7 июля в церкви Захарии и Елизаветы состоится концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии, художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин. Для зрителей вход свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте.
8 июля, в День любви, семьи и верности, в Большом зале Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова состоится концерт "Гори, солнце, ярче!" хоровой капеллы Тюменской филармонии совместно с фольклорным ансамблем "ЯромилЪ".
12 июля на Красной площади Тобольска в формате open - air пройдет закрытие фестиваля "Лето в Тобольском кремле".
Подробная программа фестиваля на сайте лето-в-кремле.рф..
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