Тюменка завоевала бронзу в полуфинале CrossFit Games

Завершился полуфинал CrossFit Games в Корее, где тюменская спортсменка Анна Иванова заняла третье место. Впервые россиянка вошла в число сильнейших атлетов страны.
Золото выиграла корейская атлетка Сынен Чой. Второй стала Мариана Меза из Мексики. Тюменка Анна Иванова уступила лидерам на 5 и 3 балла соответственно.
В онлайн-состязании CrossFit Games приняло участие более 90 000 спортсменок из Китая, Кореи, Израиля, Японии, ОАЭ и других стран. В очный этап прошло только 40 из них.
По информации Федерации многоборья ГТО Тюменской области:
Участницы ходили на руках, отжимались вертикально вниз головой, поднимали штанги, крутили педали на велотренажере, делали рывки на кольцах, выходили силой на перекладине и многое другое
Тюменка в одном из состязаний установила личный рекорд – сделала повторный максимум с толчком штанги в 113 кг.
"Я очень ждала CrossFit Games и мечтала войти в тройку призеров. Было непросто, но все получилось", - поделилась спортсменка.
22-летняя Анна Иванова — мастер спорта по гимнастике и тяжелой атлетике, а также первая представительница Тюменской области, вышедшая на мировой уровень в кроссфите.
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