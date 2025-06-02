Моор встретился с коллегой из Таджикистана

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился со своим коллегой из Республики Таджикистан, председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой.
Губернаторы обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Основные направления:
агропромышленный комплекс,
научно-технологическая деятельность,
здравоохранение,
туризм,
образование,
культура.
Есть потенциал для взаимодействия и в нефтегазовой отрасли.
"Пришли к общему выводу: у нас есть все возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей"’- отметил Моор.
Делегация Согдийской области, в состав которой входят в том числе предприниматели, посетит тюменский Медицинский город, Технопарк, Тюменский госуниверситет, промышленные предприятия и объекты туристической инфраструктуры.
"Важные стратегические цели по активизации сотрудничества между регионами Российской Федерации и Республики Таджикистан ставят главы наших государств. Уверен, Тюменская и Согдийская области способны внести свой вклад в решение этой задачи",- подытожил глава региона.
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