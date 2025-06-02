Моор встретился с коллегой из Таджикистана

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился со своим коллегой из Республики Таджикистан, председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой.

Губернаторы обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Основные направления:

агропромышленный комплекс,

научно-технологическая деятельность,

здравоохранение,

туризм,

образование,

культура.

Есть потенциал для взаимодействия и в нефтегазовой отрасли.

"Пришли к общему выводу: у нас есть все возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей"’- отметил Моор.

Делегация Согдийской области, в состав которой входят в том числе предприниматели, посетит тюменский Медицинский город, Технопарк, Тюменский госуниверситет, промышленные предприятия и объекты туристической инфраструктуры.

"Важные стратегические цели по активизации сотрудничества между регионами Российской Федерации и Республики Таджикистан ставят главы наших государств. Уверен, Тюменская и Согдийская области способны внести свой вклад в решение этой задачи",- подытожил глава региона.