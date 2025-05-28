Тюменский паводок-2025 вошел в ТОП-3 за последние полвека

Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. Он уступил только рекордному наводнению прошлого года и стихии, которая обрушилась на нашу территорию в 2017 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале отметило, что сейчас большая вода пошла на спад во всех муниципалитетах по руслу реки Ишим. "На заседании областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвели некоторые итоги противостояния паводку 2025 года. Все возведенные дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Был нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное – ни один жилой дом не был подтоплен", - подчеркнул глава региона.

"Работа по подготовке к паводку не была простой. Но мы выстояли, потому что были готовы", заявил он.