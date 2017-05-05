В Ишиме введен режим ЧС: подтопление грозит 22 садоводческим обществам и части городских улиц

Режим ЧС установлен в южной и восточной частях Ишима, прилегающих к руслу реки в границах улиц Казанская, Орджоникидзе, Литвинова, Московская, Коркинская, Толстого, Береговая, Пушкина, Радищева, П. Осипенко, Серебрянка, Ермака и Большая. Решение принято 5 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Намоним, за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся на 60 см и достиг отметки в 844 см. Подъем продолжается. В случае неблагоприятного развития ситуации возможно подтопление территорий 22 садоводческих обществ и части городских улиц, расположенных вдоль реки.

На территории всех садов, попадающих в зону затопления, сейчас ограничен въезд транспорта. При повышении уровня воды предусмотрено отключение в них электроэнергии. В зонах затопления решен вопрос об охране общественного порядка.

Глава города Федор Шишкин дал поручение усилить мониторинг уровня воды, в том числе и в ночное время.

Приведена в готовность эвакуационная комиссия, определены пункты временного размещения людей. Оповещены граждане, проживающее в потенциальной зоне затопления.

Проинформированы и руководители предприятий и учреждений, расположенных в зоне ЧС.

На территории пожарного гарнизона развернут подвижной пункт управления. Произведены работы по увеличению гребня дамб в районе садовых товариществ "Ишимсельмаш", "Бытовик", "Энергетик", "Локомотив". Работы ведутся в Восточном промузле, сообщает пресс-служба горадминистрации.