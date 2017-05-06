В Ишиме продолжится подъем воды. Город увеличивает группировку сил и средств для борьбы со стихией

По прогнозам Главного управления МЧС России по Тюменской области, в ближайшие дни рост уровня воды в реке Ишим продолжится.

Ранее сообщалось, что более 100 человек от восьми предприятий города, сотрудников МЧС работают в круглосуточном режиме. На охране общественного порядка задействовано 16 нарядов полиции.

По данным на этот час, для усиления группировки сил и средств в городе задействованы еще 80 человек: сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Тюменской области, Ишимского пожарно-спасательного гарнизона, ГИМС. В Ишим направлены спасатели областной службы экстренного реагирования и автомобили на технике высокой проходимости из Тобольска и Тюмени.

Решается вопрос о привлечении специалистов Уральского учебно-спасательного отряда. Всего на отсыпке дамб и расчистке реки задействовано порядка 60 единиц спецтехники.

Завершается расчистка затора пешеходного моста через реку Ишим. Сотрудники коммунальных служб города и МЧС оборудовали обводной канал вокруг пешеходного моста. Это увеличило его проходную способность.

Главой города дано поручение максимально увеличивать гребни дамб мешками с песком, подсыпкой грунтом с использованием плотной полиэтиленовой пленки. Сейчас работы ведутся в районе Очистных сооружений, в садовых товариществах "Автомобилист", "Керамик", "Бытовик".

Ситуация находится под контролем. Проводится систематический мониторинг уровня рек. В настоящее время подтопленных жилых домов вдоль реки Ишим нет, сообщили в администрации Ишима.

Напомним, режим ЧС в городе введен 5 мая.