Паводок в Ишиме: уровень воды в реке превысил критическую отметку

В связи с резким повышением воды в реке Ишим и угрозой подтопления территорий в Ишиме и Ишимском районе 5 мая введен режим ЧС.

Как сообщалось ранее, критический уровень воды в реке - 780 см. Пj данным ГО и ЧС Ишима, утром 6 мая вода достигла отметки в 894 см. Вода зашла в три садоводческих общества: "Заречник", "Коммунальник-1" и "Коммунальник-2". Въезд автотранспорта на территорию садов, попадающих в зону затопления, ограничен.

Продолжаются работы по укреплению противопаводковых дамб. В ночные часы отсыпаны дамбы в садовых товариществах "Бытовик", "Ишимсельмаш", "Керамик". Ночью 6 мая здесь уложено более 1 000 мешков с песком. Сейчас работы ведутся в садах "Автомобилист". Для этого задействовано более 15 единиц спецтехники – самосвалы, бульдозеры, КамАЗы. Более 100 человек от восьми предприятий города, сотрудников МЧС работают в круглосуточном режиме. На охране общественного порядка задействовано 16 нарядов полиции, сообщает администрация Ишима. Продолжается очистка реки у пешеходного моста в районе Киселевки. С заторами из веток и мусора борются 3 экскаватора и 2 трактора, 25 человек чистят реку вручную. За ночные часы удалось более чем в половину сократить затор, что значительно увеличило пропускную способность водоема.

Городские улицы пока вне опасности: угроза их подтопления возникнет при уровне воды в водоеме свыше 950 см, пояснили в администрации.