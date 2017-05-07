В Ишиме началась эвакуация людей из зоны затопления - вода прибывает

За последние сутки уровень воды в реке Ишим увеличился еще на 50 сантиметров и на утро 7 мая составил 944 сантиметра. Сейчас ведется эвакуация людей из зоны предполагаемого затопления. Глава Ишима Федор Шишкин провел заседание оперативного штаба.

Ночью 7 мая в пункты временного размещения доставлены 10 человек, в том числе трое детей. Ведется эвакуация пациентов диспансера, расположенного на ул. Коммунаров в областную больницу №4. На данный момент подтоплены 12 садовых товариществ, частично улицы Чапаева, Тельмана, Сибирская, Рабочая. Продолжается подомовой обход жителей территорий, находящихся в зоне риска.

Группировка сил и средств для борьбы со стихией увеличена еще на 50 человек специалистами Уральского поисково-спасательного отряда. Всего на борьбу со стихией задействовано более 300 человек – это сотрудники городских служб, МЧС, полиции и волонтеры.

В районе Очистных сооружений, в садовых товариществах "Локомотив - 2", "Мебельщик" наращиваются гребни дамб. За последние двое суток здесь уложено более 3 000 мешков с песком. Дополнительно дамбы укрепляют грунтом и плотной полиэтиленовой пленкой.

Началась отсыпка дамбы в районе улиц Чапаева и Тельмана. Полностью ограничен въезд на территорию всех садов, попавших в зону ЧС. В них отключено электричество. В зону подтопления попадает гаражный кооператив "Южный".

На оперативном штабе поставлен на контроль вопрос газоснабжения в предполагаемой зоне подтопления и охраны общественного порядка. Основная задача для всех служб города – максимально снизить вероятность подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения, не допустить человеческих жертв.

По всем вопросам жители Ишима могут обращаться в ЕДДС города по телефонам – 05, 5-16-37 или 112.