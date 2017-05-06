Уровень воды в Ишиме может подняться до десяти метров

17:00 06 мая 2017
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На сегодня ситуация складывается довольно непростая. Потому что такой воды ни МЧС, ни Гидрометцентр не прогнозировали, сообщил глава Ишимского района Сергей Вотяков в интервью ТРК "Штурман-Медиа".

 По словам руководителя муниципалитета, максимальный подъем воды в реке Ишим в истории – 8,61 м. В этом году прогнозировалось 7,5 - 8 м. Район подготовился к подъему до 8,5 м, были подсыпаны дамбы и в садоводческих обществах, и в Синицыно.

Однако вода пошла очень резко: 4 мая поднялась на 88 см, на следующий день – на 60, к утру 6 мая - еще 50 см – на сегодня уровень воды 8,94 м. И это еще не все. По словам главы, пришло предупреждение, что возможно повышение до 9,4 -10 метров.

 "В связи с этим вчера в Ишимском районе введен режим ЧС. Все главы сельских поселений, специалисты работают в режиме чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах абсолютно все люди предупреждены под подпись, всем розданы памятки. Сегодня всем разосланы смс-сообщения, оповещение идет по громкой связи, отметил Сергей Вотяков.

 Там, где возможно подтопление домов, поставлены задачи – по максимуму нивелировать материальный ущерб, но главное, конечно, - сохранить жизнь и здоровье людей.

 По данным на 6 мая, в Ишимском районе в зоне подтопления оказались 8 домов: 4 в Синицыно и 4, в том числе 12-квартирный двухэтажник, на Плодопитомнике. В пункт временного размещения пока никто не заселился: несколько остались в своих квартирах на втором этаже, большинство остановились у родственников.  

 Под угрозой подтопления – деревни по течению реки Ишим: Клепиково, Лариха, Кошкарагай, Налимово, Макарово и другие. Но там пока все спокойно.

В Воронино подтапливало подстанцию, но благодаря энергетикам проблему быстро решили.

В Синицыно затоплена скважина, поэтому подвоз технической воды организован для жителей Синицыно, Симановой, костно-туберкулезного санатория, дом отдыха. Всем объявлено о необходимости запастись питьевой вожжой и провиантом. Там работает техника, подсыпают дамбы.

В Плешково на въезде пошел перелив через дорогу, она закрыта, сообщение осуществляется по второму въезду.

В Большом Острове возможен перелив через федеральную трассу – там подсыпана дамба. Плюс дорожники пытаются перекрыть трубу, соединяющую Ишим со старицей в Большом Острове, чтобы вода не залила дома.

Деревня Бутырки отрезана от внешнего мира, сообщение возможно только по железной дороге.

Глава района еще раз подчеркнул: "На сегодня задействованы МЧС и другие службы. Активное участие принимают ДРСУ, Дорпромстрой, Ишимагропродукт, Строийспектрум - те предприятия, у которых есть экскаваторы, автомобили, тяжелая техника. Возим грунт, подсыпаем дамбы - пытаемся минимизировать возможный материальный ущерб".

По словам Сергея Вотякова, ситуация стабилизируется не раньше чем к 15-20  мая. Как дальше будет развиваться события, сказать сложно, но те меры, которые мы предпринимаем, свои результаты дадут.

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Фото из соцсети "ВКонтакте".

Теги: Ишим , Ишимский район , ЧС , паводок , МЧС , эвакуация
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