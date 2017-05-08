В борьбу со стихией в Ишиме вступили уже 500 человек

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда"

Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20:00 7 мая составил 955 сантиметров. В город прибыл вертолёт МИ-8 МЧС России. 12 бригад МЧС проводят аварийно-спасательные и восстановительные работы. Всего задействовано более 500 человек и 163 единицы техники.

Данные ГО и ЧС города Ишима

В городе подтоплены 12 садовых товариществ и 28 жилых домов. Продолжается сооружение земляной насыпи по улице Гончарная, в границах Сибирской и Хирургической. Работы по укреплению и увеличению гребня дамбы ведутся в районе очистных сооружений.

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда"

Работает эвакуационная комиссия, сборный эвакуационный пункт. Из зоны ЧС эвакуировано порядка 130 человек. В пункты временного размещения доставлены 29 человек, из них 8 детей. Для них организовано горячее питание, медицинское обслуживание. Специалисты социальных служб провели беседы с пострадавшими, определили потребность в предметах первой необходимости.

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда"

Прибыв в город, губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал улицах Щорса, Чапаева, Хирургической, с лодки осмотрел подтопленные территории Ишима и Ишимского района. Он отметил, что службы города и района мобилизованы, специалисты в полном объеме выполняют свои обязанности в условиях ЧС.

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда"

Глава региона поручил эвакуировать всех граждан, чьи дома могут оказаться в зоне затопления. При этом акцентировал внимание на качественном обеспечении охраны общественного порядка и функционировании систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба администрации Ишима.