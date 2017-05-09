В Ишиме подготовили склады для хранения имущества из затопленных домов и возвели дамбу

Администрация города Ишима подготовила складские помещения для имущества жителей города, чьи дома попадают в зону возможного подтопления. Выделена техника и специалисты. Несколько человек уже воспользовались помощью. Такая информация озвучена на заседании оперативного штаба, которое поздно вечером 8 мая в режиме ВКС провел губернатор Владимир Якушев.

В заседании штаба участвовали начальник Главного управления МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, начальник регионального управления строительства Сергей Шустов, глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Вотяков.

Отметим, за последние 12 часов уровень воды в реке Ишим поднялся всего на пять сантиметров и на 20:00 составил 966 см - темпы значительно снизились.

Чтобы защитить жилые сектора, проведена отсыпка земляного вала в районе школы №2, в Серебрянке возведена дамба. Власти, сотрудники МЧС и другие специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации, людей информируют о предпринятых мерах.

"Важно, что создали все условия, чтобы люди могли вывезти имущество, уберечь его от стихии", - резюмировал глава региона и поручил продолжить работу.

Следующее заседание штаба состоится 9 мая, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, большая вода пришла с территории Казахстана. Режим ЧС был введен в Казанском районе, а спустя несколько дней - в Ишиме и Ишимском районе. С 4по 8 мая уровень реки вырос на 265 см и на утро 8 мая составил 961 см.