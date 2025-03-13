Ишим начал возводить временные насыпи в ожидании паводка

Учитывая неблагоприятный прогноз по предстоящему паводку на реке Ишим, в городе Ишиме приступили к возведению временных земляных насыпей для защиты территорий от большой воды. Работы ведёт Спецавтохозяйство.

"Большой подъем воды ожидается - 10 метров 15 сантиметров. И мы понимаем, что в зоне риска три участка - проезды 5 Южный, 4 Южный, Льва Толстого и улица Радищева. И мы уже сегодня начинаем сыпать насыпи, чтоы защитить наш город. Задача - до весеннего паводка эти участки отсыпать", - сообщил глава города Федор Шишкин.

Он рассказал, что осенью-зимой по реквизиции было выкуплено несколько домов в береговой зоне, их снесли, сделали коридоры и сегодня спокойно автомобильным транспортом засыпают грунт, чтобы защитить улицы и остальные жилые дома.

Ранее губернатор Моор сообщил, что согласно предварительным прогнозам подъем воды в реке Ишим этой весной снова будет выше среднемноголетних значений. В Ишиме, Ишимском и Абатском районах он ожидается на уровне 2017 года.

Напомним, весной 2024 года Приишимье пережило рекордный за историю наблюдений паводок. Резкий подъем воды у города наблюдался с 18 по 21 апреля - за трое сток вода прибыла почти на 5,4 метра. На гидропосту в городе Ишиме максимальный подъем воды был зафиксирован утром 22 апреля на отметке в 10,64 м при критической 8,5 м.