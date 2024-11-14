В Ишиме переносят линии электропередачи из зоны затопления

Фото - информационный центр правительства ТО

Весной этого года из-за разлива реки Ишим в зоне затопления оказались линии электропередачи в городских садовых обществах "Смородинка" и "Приишимский". Чтобы нивелировать такие риски в дальнейшем и обеспечить жителям стабильное электроснабжение Ишимский филиал СУЭНКО решил перенести линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ. Работы проходят в рамках реконструкции основной противопаводковой дамбы.

В частности, весной затопленным оказался участок ЛЭП протяженностью 200 м. Для предотвращения технологических нарушений на объекте в предстоящий зимний период энергетики переносят опоры, а где-то частично заменяют существующие.

"В Тюменской области для предотвращения последствий стихии выполняется комплекс мероприятий — восстановление и ремонт жилья, дорог и мостов. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от паводка", - сообщили в информационном центре правительства региона.