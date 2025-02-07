Российские регионы и Казахстан обсуждают риски паводка-2025

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Первое заседание совместной российско-казахстанской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков состоялось в Астане. В нем приняли участие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, с казахстанской стороны - представители органов государственной власти, Казгидромета. Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева присоединилась к работе в режиме ВКС.

В центре внимания - вопросы согласования взаимного информирования и обмена данными по режимам работы водохранилищ, а также планы по сработке водохранилищ в бассейнах рек Есиль (Ишим), Ертис (Иртыш), Жайык (Урал), Тобол (Тобыл).

В Тюменской области, по поручению Александра Моора, работа по подготовку к паводку 2025 идет по нескольким направлениям: муниципалитеты формируют запас необходимых материальных ресурсов; продолжается ремонт пяти участков защитных гидротехнических сооружений; запланировано обучение в муниципалитетах собственных операторов БПЛА.