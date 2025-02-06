Жительнице викуловской деревни по решению суда компенсируют утрату дома из-за паводка

Дом Марины Валентиновны в деревне Заборка затопило в мае этого года из-за разлива реки Ишим, после схода воды он оказался непригодным для проживания, однако в соцзащите женщине отказали в выплате компенсации на приобретение нового жилья. Женщине пришлось через суд отстаивать свою правоту.

После утраты своего дома 25 июня 2024 года женщина обратилась в территориальный орган социальной защиты с просьбой о единовременной выплате для приобретения нового жилья. Однако комиссия отказала ей, посчитав, что её дом не был признан непригодным для проживания вследствие ЧС.

"Марина Валентиновна обратилась в независимую организацию. Специалисты подтвердили, что её дом относится к аварийной категории и представляет угрозу жизни. Приведя данное заключение в администрацию, она вновь столкнулась с отказом, поскольку уже приобрела другое жилье. В поисках справедливости Марина Валентиновна обратилась в Викуловский районный суд с исковым заявлением. Суд, рассмотрев гражданское дело, частично удовлетворил иск женщины, признав отказ социальной защиты незаконным и обязав департамент выплатить ей единовременную помощь", - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.