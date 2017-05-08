В Ишиме не исключают вторую волну паводка

Главное - вовремя эвакуировать людей из зоны затопления. На этом сделал особый акцент губернатор Владимир Якушев 8 мая во время заседания оперативного штаба в Ишиме.

По состоянию на утро 8 мая уровень воды в реке Ишим достиг 961 см , в городе затоплены 33 жилых дома, в Ишимском районе – 44. В пункты временного размещения доставлены 32 жителя города и 57 - района.

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Губернатор акцентировал внимание на продолжении оповещения граждан, попавших в зону подтопления, а также потребовал создать все условия для эвакуации людей и их имущества:

"Необходимо организовать работу транспорта и грузчиков, которые оперативно помогут вывезти вещи людей из зоны ЧС. Нужно подготовить склады и обеспечить их качественную охрану".

Работы по защите территорий ведутся круглосуточно. Так, всю ночь 8 мая в микрорайоне Серебрянка укрепляли и отсыпали дамбы на пяти участках общей протяжённостью около двух километров. В дневные часы работа продолжена.

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Специалисты городских служб сооружают дамбу на улице Казанской для предотвращения подтопления города со стороны старицы реки Ишим. На месте работает специальная комиссия, уже есть ряд технических предложений. Необходимо спустить излишнюю воду, чтобы предотвратить подтопление жилого массива.

За последние несколько дней объём воды, приходящей с Северо-Казахстанской области, значительно сократился — подъем Ишима снизился с 88 до 17 сантиметров за сутки:

По информации, предоставленной казахстанской стороной, вчера уровень воды в Сергеевском водохранилище упал на 7 см, на сегодня прогноз по понижению - до 12 сантиметров. Уровень воды в водохранилище уменьшается — значит темпы подъема реки Ишим будут падать.

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Однако расслабляться нельзя, подчеркивает Владимир Якушев:

"На полях Северо-Казахстанской области сохраняется еще много воды, поэтому не исключена ещё одна волна паводка. Нужно быть готовыми к тому, чтобы противостоять стихии. Главное - не допустить гибели людей и максимально сохранить их имущество".

Анна Знаменщикова