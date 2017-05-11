Глава МЧС направил в Тюменскую область спасателей "Центроспаса" и "Лидера"

Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям и направил в регион специалистов Центра "Лидер" и отряда "Центроспас". Заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера прошло сегодня, 11 мая.

Решение принято в связи с тяжёлой ситуацией, сложившейся в Ишиме и Ишимском районе, где на данный момент подтоплены более 6,6 тысячи садоводческих участков, 109 жилых домов, эвакуированы 420 человек.

"Сотрудниками подразделений МЧС продолжается работа по укреплению гидротехнических сооружений (дамб) и защите жилых домов. Производится наполнение мешков песком и глиной, с последующим возведением дамб прямо на придворовых территориях и земельных участках. Всего было насыпано более 1500 мешков, - доложил в ходе совещания начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин. – Спасатели продолжают патрулирование, дежурство и оказание помощь населению".

Владимир Пучков потребовал каждый час доводить чёткий прогноз развития паводка и подчеркнул: большой объём работ предстоит сделать после того, как вода сойдёт.

"На территориях, где паводок прошёл, берем на контроль завершение всех аварийно-восстановительных работ, вся инфраструктура должна быть восстановлена".

По данным МЧС России, в 13 регионах России остаётся подтопленным 191 жилой дом, 26 низководных мостов и 10 участков дорог. Все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения населения решены. На данный момент основные усилия сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах рек Амур, Лена, Енисей, Обь, Иртыш и Северная Двина.

Пучков отметил, что во второй половине мая ожидается осложнение паводковой ситуации в серверных регионах.