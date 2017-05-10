Гидрологи прогнозируют пик паводка в Ишиме на ближайшие два дня - в город прибыл еще один отряд спасателей

Гидрологи Обь-Иртышского управления гидрометеоцентра прогнозируют пик паводка на реке Ишим в ближайшие сутки-двое. После этого рост уровня воды в реке стабилизируется, высокая водность на подтопленных территориях сохранится на протяжении одной-двух недель.

Если ситуация за это время не осложнится обильными осадками, вода в реке пойдёт на спад. Однако расслабляться жителям Ишимского района и аварийно-спасательным формированиям пока не приходится. По последней информации, вода подтопила 104 жилых дома.

В Ишим дополнительно прибыл отряд из 50 человек Уральского учебного спасательного центра МЧС России. В готовности - ещё 130 курсантов и офицеров Уральского института государственной противопожарной службы с необходимым оснащением, техникой и плавсредствами.

Общая группировка, задействованная в противопаводковых мероприятиях, на сегодня составляет более 600 специалистов различных служб и ведомств, 174 единицы техники.

Основные усилия аварийно-восстановительных бригад направлены на отсыпку и укрепление защитных дамб. Работы ведутся на 16 участках общей протяженностью 5,5 км, задействованы 27 экскаваторов и 40 самосвалов. Гребень дамбы удалось поднять более чем на полтора метра.

Главная задача – не допустить разрушения дамбы и минимизировать ущерб от воды.

С населением непрерывно проводится разъяснительная работа. Информация о паводковой ситуации и рекомендации о мерах безопасности и правилах поведения доводятся через СМИ и операторов сотовой связи. Власти предупреждают жителей Ишимского района о возможных подтоплениях. Спасатели помогают организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. В пунктах временного размещения созданы все условия для временного пребывания как взрослого населения, так и детей: горячее питание, медпомощь и психологическая поддержка.

Специалисты отмечают, что гидрологическая ситуация, которая складывается в настоящее время в Тюменской области, развивается по-новому сценарию. За 50-летний период наблюдения за рекой специалисты ни разу не фиксировали столь высокого уровня. Гидрологи говорят, что наблюдения ведутся с 1968 года, когда на территории соседнего Казахстана началось заполнение Петропавловского водохранилища, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

За полвека максимальный уровень воды в реке Ишим (гидропост в городе Ишиме) достигал 880 см. В настоящее время он составляет 981 см, незначительный прирост ещё сохраняется.