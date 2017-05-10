Владимир Якушев провел оперативное совещание по паводку в Ишиме

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев утром 10 мая в режиме видеоконференцсвязи провел заседание оперативного штаба по паводку в Ишиме и Ишимском районе.

По итогам заседания принято решение продлить до 22 часов 12 мая ограничение движения по региональной автомобильной дороге Ишим-Маслянское-Сладково на участке от Ишима до села Плешково.

Через дорогу идет перелив воды шириной в 650 метров. Высота воды над асфальтом - от пяти до пятнадцати сантиметров. Обочины укреплены. Вешки выставлены. Участок полностью закрыт для легкового транспорта.

Губернатор поручил рассмотреть возможность организации на закрытом участке движения технологического транспорта повышенной проходимости под контролем МЧС и ГИБДД. Он будет доставлять медикаменты, продукты питания, помогать учащимся добираться до школы. Сегодня в зоне подтопления проживают 67 школьников. Учебный процесс для них будет организован в полном объеме, сообщает пресс-служба губернатора.

Что касается уровня воды в реке, то за последние 12 часов (данные на 8:00 10 мая) река Ишим поднялась в районе города на два сантиметра. Ишимчик (старица Ишима) за ночь прибыл на полсантиметра. "Вчера перекопали перешеек между Ишимом и старицей, уровень между ними выровнялся. Все опасные места и дамбы находятся под контролем городских служб и МЧС", - доложил руководитель Государственного управления строительства Сергей Шустов.

В Ишимском районе ситуация остается стабильной. В деревне Большой Остров вода поднялась на 5 сантиметров, в деревнях Кошкарагай и Сажино - на 11 сантиметров.

Ниже по течению прибывает вода в Абатском районе. В районном центре вода поднялась за сутки на 37 сантиметров, в районе подтоплен один дом в деревне Максимова. Река пока находится в русле.

"Продолжаем работу по извещению населения о возможности эвакуации имущества из зоны возможного подтопления, держим ситуацию на контроле", - резюмировал губернатор.