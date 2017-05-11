Владимир Якушев прокомментировал ситуацию по паводку в Ишиме

Сегодня в районе Серебрянки в Ишиме промыло дамбу – вода пошла в дачные участки и может подтопить восемь улиц. Население уже эвакуировано.

На территории микрорайона велось окараулирование. О том, что дамба не выдержала, сообщил дежурный представитель администрации города и председатель дачного сообщества. Эвакуация проведена организованно. Все службы работают слаженно. Алгоритм был отработан заранее. Ситуация под контролем!

Губернатор Тюменской области держит вопросы паводка на личном контроле. По его словам, сегодняшняя ситуация в районе Серебрянки была прогнозируемой, население о возможной угрозе извещено заранее. Единственное, что причину рассматривали несколько иную – предполагали, что уровень воды в реке Ишим будет продолжать расти и рано или поздно вода все-таки через дамбу пойдет сначала в дачные участки потом и в жилые дома, которые находятся неподалеку.

"На данный момент в городе подтоплено 55 домов. В районе Серебрянки, когда вода выйдет из дачного поселка, может подтопить порядка 30 домов. Сейчас в оперативном режиме помогаем населению вывезти имущество – предоставляем транспорт, грузчиков. Имущество можно вывезти на склады и места, где все принимается на ответственное хранение", - сообщает глава региона.

"Мы четко представляем и прогнозируем ситуацию, где еще может произойти подобное. Все необходимые меры – дополнительное сооружение дамб, отсыпка существующих и так далее ведется, техники достаточно для оперативной организации работы в любой точке города. Алгоритм действий муниципалитета, региональных властей, МЧС, УВД и других служб понятен и отработан заранее", - отмечает Владимир Якушев.

По словам губернатора, прошлогодний разлив малых рек в Ишиме многому научил и показал слабые места. В этом году постарались все учесть, работали на опережение, потому что понимали, что зимой было много снега - вполне возможно, что ситуация с паводком в Ишиме будет напряженной. Однако избежать чрезвычайной ситуации не удалось:

"Река Ишим – основная артерия. Вода стала сильно прибавлять накануне майских праздников в связи с тем, что много воды пришло с территории Казахстана. К сожалению, оповещения от казахстанских коллег, что возможно такое резкое повышение воды, что они планируют организовать сброс в таком большом количестве, мы не получали. Это было для нас неожиданностью", - констатирует Владимир Якушев.

На сегодня уровень воды в реке снизился на 3 см - можно констатировать, что приток воды остановился, и есть основания полагать, что дальнейшего повышения уровня воды происходить не будет. "Но мы не можем гарантировать и четко сказать, каков еще запас воды в Сергиевском водохранилище Казахстана и как этот объем воды поступит. Сегодня мы обмениваемся информацией. С одной стороны, вроде бы такого сброса не предполагается. С другой – у них тоже очень серьёзный паводок, уровень воды, которая находится в поймах рек , тоже достаточно высок и количество воды, которое может поступить на территорию Тюменской области, предположить очень сложно", - подчеркивает глава региона.

Волна с Ишима дошла и до Абатского района. В реке отмечается подъем воды более полуметра. Райцентру ничего не угрожает, но шесть населенных пунктов окажутся отрезанными от автомагистралей. Ситуация прогнозируемая. Население извещено. Все необходимые меры со стороны властей предприняты. Вопросы снабжения медикаментами, продуктами питания, транспортная доступность существует.

Фото Геннадия Крамора.