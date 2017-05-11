В еще одном районе Тюменской области вводят режим ЧС из-за паводка

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

Режим чрезвычайной ситуации в Абатском районе вводится сегодня с 14 часов. К утру 11 мая вода в реке Ишим на территории муниципалитета поднялась на 69 сантиметров, ее уровень составил 916 сантиметров. Об этом на заседании оперативного штаба с губернатором сообщил глава района Игорь Васильев.

"Критический исторический максимум — 1069 сантиметров, так что запас пока есть. Река Ишим начала выходить на пойму, водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах", — рассказал он.

Напомним, что в связи с паводком режим ЧС продолжает действовать в Казанском районе, Ишиме и Ишимском районе Тюменской области.