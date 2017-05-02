Под Ишимом ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

На днях режим чрезвычайной ситуации ввели в Казанском муниципальном районе. Вода постепенно прибывает в реке Ишим, на сегодняшний день ее уровень составляет 824 см.

"По состоянию на 08 часов 2 мая подтопленных частных жилых домов и социально-значимых объектов нет. Уровни воды в водохранилищах на реке Ишим на территории Республики Казахстан за сутки уменьшились на 5 см, количества сбросов уменьшилось на 10-15 млн куб.м в сутки", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Сейчас спасательная служба наращивает группировку сил в Казанском районе. Туда отправлены специалисты и техника ишимского пожарно-спасательного гарнизона. Наготове и аэромобильная группировка регионального МЧС, которая двинется туда, если обстановка ухудшится.

В селе Казанском продолжаются работы по усилению поверхности дамб по улице Советской и Совхозной, проходят подворовые обходы населения.

"Людям вручаются уведомления о необходимости выезда в пункты временного размещения на период ЧС. Также произведено технологическое вскрытие автомобильной дороги Казанское — Малые Ярки для спуска воды с реки Алабуга в русло реки Ишим. Для мониторинга обстановки выставлен пост наблюдения пожарно-спасательного гарнизона", — рассказывают в пресс-службе МЧС.

Добавим, что река Ишим берет свое начало в Казахстане, протекает через муниципальные образования Казанского, Ишимского, Абатского и Викуловского районов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области